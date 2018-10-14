В Подмосковье санитарный вертолет эвакуировал двух пострадавших в ДТП детей

Санитарный вертолет эвакуировал двух детей, которые получили ранения в аварии в районе Можайского шоссе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского авиационного центра (МАЦ).

«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район Можайского шоссе, 2 км от МКАД, где произошло ДТП, пострадали дети», — сообщили представители МАЦ.

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Отмечается, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал двух детей в возрасте четырех и одиннадцати лет. Они доставлены в одну из больниц Москвы. В центре не уточнили, в каком состоянии находятся дети, однако подчеркнули, что их сопровождает авиамедицинская бригада.

Ранее сообщалось, что на место ДТП с фурой в Новой Москве вылетели два вертолета.