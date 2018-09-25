В Москве сотрудник автоцентра угнал машину с места работы

В столице сотрудник автоцентра на Волгоградском проспекте угнал легковой автомобиль со своего места работы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из автоцентра по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, работник технического сервиса угнал легковой автомобиль», — сказал источник.

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Отмечается, что сотрудник угнал автомобиль Kia Rio.

В пресс-службе управления МВД России по Москве уточнили, что такой автомобиль был остановлен на проспекте Маршала Жукова, водитель задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве менеджер автосалона похитил у клиента почти 29 млн рублей. Отмечалось, что он под предлогом продажи 15 машин получил от заявителя деньги для «проверки подлинности».