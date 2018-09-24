В Москве велосипедист врезался в Jaguar и избил его водителя

На юго-западе Москвы велосипедист избил водителя автомобиля Jaguar, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«На Университетском проспекте, д. 9 в автомобиль Jaguar въехал велосипедист. Во время возникшей ссоры водитель двухколесного транспорта избил владельца иномарки, у него травма руки», - сказал собеседник агентства.

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По его словам, на месте происшествия прибыла полиция. Проводится разбирательство.

Ранее стало известно, что на западе Москвы легковой автомобиль после ДТП перевернулся и протаранил четыре припаркованных автомобиля.

Инцидент произошел на пересечении Молодогвардейской и Ельнинской улиц. О пострадавших в аварии пока информации нет.