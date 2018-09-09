Додон госпитализирован после ДТП

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш, сообщает полиция Молдавии на своей странице в фейсбуке.

«Две машины из официального кортежа президента страны попали в ДТП. Люди в автомобилях, которые попали в аварию, получили медицинскую помощь. Полиция расследует обстоятельства аварии», — говорится в тексте официального сообщения.

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По предварительным данным, глава государства был доставлен в больницу, передает Publika.md.

Сообщается, что кортеж Додона столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт аварии, однако отказались предоставлять какие-либо подробности о произошедшем.