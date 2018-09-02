В Турции в ДТП с трактором погибли семь человек
В результате столкновения трактора и микроавтобуса в Турции погибли не менее семи человек. Об этом пишет местная газета Daily Sabah.
Также сообщается, что в результате аварии были ранены 19 человек, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
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По имеющимся данным, авария произошла в юго-восточной части Турции в провинции Газиантеп. Трактор, перевозивший фермеров, столкнулся с микроавтобусом ранним утром в воскресенье, 2 сентября.
В издании рассказали, что четверо человек погибли на месте аварии, еще трое скончались позднее от полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что в Молдавии в результате столкновения автобуса, трактора и автомобиля пострадали 13 человек.