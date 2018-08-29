В Дагестане при столкновении «Газели» и «КамАЗа» пострадали 11 человек

В Кизлярском районе республики Дагестан произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и «КамАЗа», в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.

Как отмечается, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в числе пострадавших есть дети.

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«В результате аварии пострадали 11 человек, среди них двое детей, одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести», — сказал представитель дагестанского минздрава.

По имеющимся данным, женщине, которая находится в тяжелом состоянии, в настоящий момент проводится операция. Остальным пострадавшим помощь была оказана амбулаторно и их уже отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 11 человек.