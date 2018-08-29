В Дагестане ребенка унесло течением после аварии

В горном районе Дагестана с обрыва упал автомобиль, в котором находились трое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Его унесло течением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

По имеющимся данным, еще двоих человек, которые находились в машине, очевидцам аварии удалось спасти. Ребенка вытащить не смогли, его унесло течением. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

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Как стало известно, авария произошла в Хунзахском районе Дагестана на территории Гоцатлинской гидроэлектростанции.

Представитель правоохранителей рассказал, что в поисках унесенного течением ребенка принимают участие сотрудники МВД, МЧС, а также добровольцы из числа местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Сочи двоих детей, упавших в реку, унесло течением.