Взрыв машины с депутатом на Украине квалифицировали как покушение

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Полиция Днепропетровской области квалифицировала взрыв автомобиля, в результате которого был ранен депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский как покушение на убийство, передает РИА «Новости».

«По факту взрыва автомобиля в городе Каменское полиция возбудила уголовное дело. В рамках открытого по части второй статьи 15 и пункта 5 части второй статьи 115 («покушение на умышленное убийство») уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

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Отмечается, что водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был доставлен в городскую больницу.

Ранее сообщалось, что на Украине взорвался микроавтобус с депутатом и его собакой.