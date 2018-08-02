В Китае девять человек погибли в результате ДТП с грузовиком
В результате ДТП с грузовиком в китайской провинции Гуандун погибли девять человек, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел в уезде Хуэйдун.
В результате аварии цементовоз опрокинулся и задавил два легковых автомобиля. Еще два человека получили ранения.
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Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Дуранго.
По данным издания, авария произошла на шоссе в штате Дуранго. Следовавший из города Сьюдад-Хуареса в Масатлан автобус столкнулся с грузовым автомобилем.