В Китае девять человек погибли в результате ДТП с грузовиком

В результате ДТП с грузовиком в китайской провинции Гуандун погибли девять человек, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел в уезде Хуэйдун.

В результате аварии цементовоз опрокинулся и задавил два легковых автомобиля. Еще два человека получили ранения.

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Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП в мексиканском штате Дуранго.

По данным издания, авария произошла на шоссе в штате Дуранго. Следовавший из города Сьюдад-Хуареса в Масатлан автобус столкнулся с грузовым автомобилем.