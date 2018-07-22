В Волгоградской области при столкновении двух легковушек погибли пять человек

В Михайловском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, 13-летний ребенок доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 774 км трассы Р-22 «Каспий».

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«55-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя», — говорится на сайте МВД.

В результате столкновения автомобилей оба водителя погибли. Также жертвами инцидента стали 83-летняя и 53-летняя пассажирки «Приоры» и 39-летняя пассажирка «Гранты».

13-летний пассажир «Гранты» доставлен в больницу с травмами, его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли два человека.