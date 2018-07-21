В Москве двое погибли при таране четырех автомобилей Jaguar

На 28-м км МКАД водитель не справился с управлением и протаранил автомобили Jaguar на стоянке автосалона, передает Mk.ru.

Отмечается, что 30-летний водитель автомобиля протаранил четыре машины Jaguar. От полученных травм он и его 24-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один пассажир госпитализирован, его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что жители Ростова удивились внезапно переодевшемуся молодому священнику на дорогом Jaguar. Отмечалось, что инцидент произошел на православной выставке. Очевидцы рассказали о «модном парне», который переоделся в священника около своего Jaguar.