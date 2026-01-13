Назван самый популярный у россиян автомобиль в 2025 году

Семейство Lada Granta возглавило список самых продаваемых автомобилей в России в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат».

В прошлом году россияне приобрели почти 147 тыс. автомобилей этой модели и собранных на ее платформе машин.

На втором месте находится модель «АвтоВАЗа» — Lada Vesta (79,8 тыс. единиц). Самой популярной иномаркой в РФ остался кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 65,8 тыс. экземпляров.

Четвертое место занял Belgee X50 (38,3 тыс. автомобилей). Первую пятерку замкнула модель Geely Monjaro, объем продаж которого составил 37,7 тыс.

В десятку самых продаваемых на рынке России машин также попали Haval M6 (36,1 тыс. единиц), Lada Niva Legend (34,3 тыс.), Niva Travel (34,1 тыс.), Changan Uni-S/CS55 Plus (30,6 тыс.) и Lada Largus (27,7 тыс.).

Лишь две модели автомобилей из этого списка продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2024 годом. Продажи Belgee X50 выросли на 25%, а Lada Largus — на 96,6%. Остальные модели машин столкнулись с падением спроса. Наиболее значительным он оказался у модели Lada Vesta — в 35,2%

Ранее сообщалось, что в России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн руб.