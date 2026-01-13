Размер шрифта
Стали известны 10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам 2025 года

«Автостат» перечислил 10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам 2025 года
Haval

В России самым популярным кроссовером по итогам 2025 года стал Haval Jolion, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В прошлом году продажи этой модели сократились на 21,6% и составили 65,7 тыс. экземпляров.

На втором месте рейтинга находится кроссовер Belgee X50, который в 2025 году разошелся тиражом в 38,3 тыс. экземпляра (+25%). На третьей позиции расположился кроссовер Geely Monjaro с результатом 37,6 тыс. единиц (-21,4%).

В топ-10 вошли Haval M6 (36 тыс. ед.; -5,1%), Lada Niva Legend (34,3 тыс. ед.; -26,7%), Lada Niva Travel (34 076 ед.; -32,1%), Changan UNI-S / CS55 Plus (30 600 ед.; -20,4%), Belgee X70 (26,1 тыс. ед.; рост в 6,5 раза), Haval F7 (23,4 тыс. ед.; +6,7%), Omoda C5 (21,1 тыс. ед.; -44,8%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам назвали иномарки, которые перестали поставлять в РФ из-за утильсбора.

