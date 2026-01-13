Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Игрушечная грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

Грустная игрушечная лошадь из-за брака стала новогодним хитом в Китае
VCG/Getty Image

Красная игрушечная лошадка стала хитом продаж накануне Китайского Нового года. Об этом сообщает издание The Paper.

По данным издания, в интернете распространилась фотография плюшевой игрушки лошади, у которой рот был пришит «вверх ногами», из-за чего «улыбающаяся лошадка» («Сяосяома») превратилась в «плачущую лошадку» («Кукума»). Бракованная версия игрушки очень понравилась людям, следует из материала.

По данным издания, руководитель магазина игрушек сказала рабочим не менять швы и продолжать делать «плачущую» версию. В результате производственные линии были расширены с двух более чем до десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч штук. Заказов магазину хватит до марта.

Как выяснили журналисты, торговая точка подала заявку на патент дизайна. Уточняется, что начальная цена на игрушку в 25 юаней (около 3,6 долларов, около 300 рублей) повышаться не будет.

Красная огненная лошадь — символ Китайского Нового года, который наступит 17 февраля.

Ранее Дед Мороз рассказал о падении интереса детей к игрушке Лабубу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612067_rnd_2",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+