Новости политики

Госдума одобрила в I чтении законопроект о передвижных аптеках

ГД приняла в I чтении законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Инициативу на рассмотрение внесли депутаты от «Единой России».

Законопроект предусматривает, что в течение трех лет с 1 июня 2026 до 1 июня 2029 года в стране будут организованы передвижные аптечные пункты. Подобные системы предлагается внедрить в села, где нет обычных аптек.

Уточняется, что в передвижных аптеках можно будет продавать не все лекарства, включая препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Помимо этого, ограничения затронут препараты предметно-количественного учета, иммунобиологические лекарства и таблетки с содержанием спирта свыше 25%.

В инициативе примут участие те аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов страны. По словам министра, самое главное — это создание условий, при которых не будет нарушения качества, поскольку большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам и по влажности.

Ранее Путин высказался о ценах на льготные лекарства в частных аптеках.

