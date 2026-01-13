Зеленский предложил кандидатуру нового министра обороны Украины

Зеленский внес в Раду законопроект о назначении Федорова министром обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о назначении экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

«Вношу представление о назначении Михаила Федорова на должность министра обороны Украины», — говорится в тексте постановления Зеленского.

13 января Рада поддержала отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации, которую он занимал с июля 2025 года.

В этот же день Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны. За его уход проголосовали 265 депутатов. Шмыгаль находился на посту главы минобороны Украины с 17 июля 2025 года. До этого политик выполнял обязанности премьер-министра страны.

3 января Зеленский предложил Шмыгалю занять должность министра энергетики, которая стала вакантной после коррупционного скандала.

2 января Зеленский назначил бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова руководителем своего офиса.

Ранее депутат Рады сообщил, что Зеленский планирует уволить Умерова.