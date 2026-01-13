Стало известно, что Рубио носит огромные туфли из-за насмешек Трампа

The Daily Beast: Рубио вынужден носить туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден носить подаренные президентом Дональдом Трампом туфли на несколько размеров больше из-за насмешек со стороны американского лидера. Об этом сообщает The Daily Beast.

В публикации утверждается, что Рубио видели в новой обуви на Капитолийском холме, где госсекретарь общался с лидером демократического меньшинства в сенате конгресса США Чаком Шумером.

«На снимках видны блестящие кожаные туфли Рубио, правда, они, похоже, были ему не по размеру», — говорится в публикации.

В недавнем интервью для The New York Times Трамп поручил Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу продемонстрировать их новые блестящие туфли, которые он купил для них.

«Он по-отечески обращался к своим помощникам и советникам, присутствовавшим в зале, называя некоторых из них, в том числе Вэнса и Рубио «детьми», — говорится в публикации NYT.

В декабре Вэнс рассказал, как Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь.

