Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Стало известно, что Рубио носит огромные туфли из-за насмешек Трампа

The Daily Beast: Рубио вынужден носить туфли не по размеру из-за насмешек Трампа
Chip Somodevilla/Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден носить подаренные президентом Дональдом Трампом туфли на несколько размеров больше из-за насмешек со стороны американского лидера. Об этом сообщает The Daily Beast.

В публикации утверждается, что Рубио видели в новой обуви на Капитолийском холме, где госсекретарь общался с лидером демократического меньшинства в сенате конгресса США Чаком Шумером.

«На снимках видны блестящие кожаные туфли Рубио, правда, они, похоже, были ему не по размеру», — говорится в публикации.

В недавнем интервью для The New York Times Трамп поручил Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу продемонстрировать их новые блестящие туфли, которые он купил для них.

«Он по-отечески обращался к своим помощникам и советникам, присутствовавшим в зале, называя некоторых из них, в том числе Вэнса и Рубио «детьми», — говорится в публикации NYT.

В декабре Вэнс рассказал, как Трамп заказал ему и госсекретарю Марко Рубио новую обувь.

Ранее Трамп не захотел спать на королевских простынях в Виндзорском замке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611485_rnd_8",
    "video_id": "record::c41dcfe4-ba1a-420a-8f3e-00c8fe209090"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+