Новости. Общество

Россиянин помог пожилой соседке донести покупки до квартиры, чтобы обокрасть ее

В Ярославле мужчина помог соседке донести покупки до квартиры и обокрал ее
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле 48-летний мужчина помог пожилой соседке донести покупки, чтобы обокрасть ее. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Волгоградской. Мужчина предложил пожилой соседке помочь и донести ее тяжелые покупки до квартиры. Уже находясь внутри жилища, он дождался момента, когда хозяйка отвлеклась, и похитил ее кошелек с 20 тысячами рублей внутри, телефон и те самые продукты, которые до этого помог донести. После этого злоумышленник скрылся.

После случившегося женщина обратилась в полицию. Подозреваемый полностью признал свою вину в беседе с правоохранителями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража.

Ранее в Новосибирске «целительницы» украли у 93-летней пенсионерки миллион рублей.

