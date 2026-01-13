В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек

Неизвестные пригласили спецпосланника США по Гренландии, губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри на престижные на острове гонки на собачьих упряжках. Об этом сообщает газета Sermitsiaq.

Национальная ассоциация гонок на собачьих упряжках в Гренландии (KNQK) сочла неуместным участие в своих мероприятиях иностранных политических деятелей и объявила о начале внутреннего расследования.

Как сообщили в ассоциации, KNQK ежегодно проводит престижные национальные гонки. 8 января организация получила запрос от неназванного американского журналиста, в котором утверждалось, что губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри был приглашён на соревнования, запланированные на текущий год. В KNQK заявили, что совет управляющих расценивает подобные действия как попытку внешнего политического давления и считает участие иностранных политиков в гонках недопустимым. В связи с этим ассоциация взаимодействует со спонсорами, чтобы установить, кем были направлены соответствующие приглашения.

В KNQK пообещали обнародовать дополнительную информацию по итогам расследования. При этом точные дата и место проведения соревнований в этом году пока не определены.

22 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы, республиканца Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Сперва Лэндри подтвердил, что США хотят получить остров, а затем рассказал, что у Трампа нет таких планов. Однако после атаки США на Венесуэлу Трамп заявил, что Америке нужна Гренландия для обеспечения своей национальной безопасности.

При этом глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что атака на Гренландию будет означать нападение на всю Данию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и призвал его прекратить фантазировать об аннексии острова.

Ранее датская разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности.