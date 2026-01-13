Размер шрифта
В МИД России высказались о препятствиях урегулированию на Украине

Захарова: элиты ЕС и Британии активно препятствуют урегулированию на Украине
Элиты Европейского союза и Великобритании активно препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, GFCN), сообщает ТАСС.

«Великобритания и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса», — сказала она.

По словам дипломата, правящие элиты Соединенного Королевства и стран Евросоюза «рассматривают даже возможность мирного урегулирования как угрозу их ослабевающему глобальному влиянию».

13 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Россия готова к возобновлению полноценного диалога с Европой, однако нужно, чтобы европейские страны были откровенны в переговорах с Москвой и выразили реальное желание урегулировать конфликт на Украине.

Ранее эксперт рассказал о роли Британии в украинском конфликте.

