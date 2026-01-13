Размер шрифта
Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России

Зеленский: 20% теневого флота РФ остановились благодаря мерам давления
Petros Karadjias/Reuters

Пятая часть теневого флота России остановилась благодаря мерам давления, предпринятым Киевом с союзниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Благодаря мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов», — сказал он.

Зеленский также потребовал предоставить партнерам новую информацию о российской попытке расширить танкерный флот.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

9 января Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов опубликовало видео захвата США нефтяного танкера Olina.

Ранее в США скрыли дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью.

