«Роскосмос» показал спутниковые кадры снежного циклона над Петропавловском-Камчатским

Российские гидрометеорологические спутники «Арктика-М» и «Электро-Л» передали на Землю снимки прохождения циклона над Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В ведомстве подчеркнули, что спутники зафиксировали прохождение мощного циклона с ураганным ветром и снегопадом.

«Из-за сильного ветра и снежных заносов в регионе перекрыли некоторые дороги и отменили занятия в ряде школ», — говорится в публикации.

До этого краевой противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение. С 13 по 15 января лавины могут сойти в горах Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника и вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

Позднее сообщалось, что спасатели МЧС России оказывают помощь населению Камчатки, где из-за мощного циклона сложилась тяжелая обстановка с сугробами, сильным ветром и непроходимыми дорогами.

Ранее циклон на Камчатке парализовал авиасообщение и закрыл трассы.