В Татарстане обвинили главу строительной компании в финансовых махинациях

Пятерых жителей Казани обвинили в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и иных преступлениях. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Татарстану в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2024 году глава компании «Смарт Строй» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. Так, фигуранты дела обналичили более 6 млрд рублей, получив доход в размере 570 млн рублей.

Помимо этого, как отметили в СК, глава компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 млн рублей. В ведомстве добавили, что также руководитель организации неправомерно перевел денежные средства на основании поддельных распоряжений.

«Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела возмещено 1,9 млн рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в Мордовии сотрудники ФСБ задержали четверых молодых людей, которые за три года незаконно обналичили 5 млрд рублей. По информации ведомства, фигуранты дела в возрасте от19 до 26 лет организовали незаконный оборот средств платежей. По данным следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемые купили у жителей региона более 100 банковских карт и данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк».

