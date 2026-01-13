Гай Германика заявила, что России не нужны ранние браки

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале выступила против ранних браков.

По словам Германики, в России нужны не ранние браки, а поздние. Она считает, что женитьба в слишком молодом возрасте зачастую является бегством от одиночества, бедности или может случиться из-за давления семьи или общего чувства нестабильности.

Как отметила режиссер, поздний брак более зрелый. Германика добавила, что такое положение дает женщине время выстроить внутренний и материальный капитал.

«Для России это особенно важно из-за накопленной исторической травмы и привычки жить по сценарию «надо». Зрелые союзы постепенно меняют менталитет: меньше бессознательных повторов, меньше насилия и взаимных претензий, больше уважения, устойчивости и свободы выбора. Так формируется общество, где люди не спасаются друг об друга, а стоят рядом», — отметила кинематографистка.

В ноябре Валерия Гай Германика стала бабушкой. Внучку ей родила старшая дочь, 17-летняя Октавия. Сейчас внучке Гай Германики около шести месяцев.

