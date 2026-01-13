Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Гай Германика заявила, что России не нужны ранние браки

Режиссер Валерия Гай Германика выступила против ранних браков
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале выступила против ранних браков.

По словам Германики, в России нужны не ранние браки, а поздние. Она считает, что женитьба в слишком молодом возрасте зачастую является бегством от одиночества, бедности или может случиться из-за давления семьи или общего чувства нестабильности.

Как отметила режиссер, поздний брак более зрелый. Германика добавила, что такое положение дает женщине время выстроить внутренний и материальный капитал.
«Для России это особенно важно из-за накопленной исторической травмы и привычки жить по сценарию «надо». Зрелые союзы постепенно меняют менталитет: меньше бессознательных повторов, меньше насилия и взаимных претензий, больше уважения, устойчивости и свободы выбора. Так формируется общество, где люди не спасаются друг об друга, а стоят рядом», — отметила кинематографистка.

В ноябре Валерия Гай Германика стала бабушкой. Внучку ей родила старшая дочь, 17-летняя Октавия. Сейчас внучке Гай Германики около шести месяцев.

Ранее Валерия Гай Германика назвала причину развода.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612175_rnd_7",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+