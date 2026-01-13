Иностранец пытался надругаться над двумя девушками в центре города

В Барселоне мужчина приставал к двум девушкам в центре города

В Барселоне иностранца обвинили в сексуальном насилии после инцидента в центре города. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел на улице Рамбла – одном из самых оживленных мест столицы Каталонии. Во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на мужчину, который приставал к двум девушкам. Поняв, что его заметили и могут поймать, мужчина попытался сбежать, но его вскоре поймали.

Выяснилось, что подозреваемый является гражданином Алжира. Вскоре он предстанет перед судом. Его могут заключить под стражу, однако не исключается, что его могут отпустить.

До этого в Индии троих молодых людей поймали за изнасилование 13-летней девочки. Вместе с пятью знакомыми они заманили ребенка на территорию около дамбы, где над ней жестоко надругались.

Родители тем временем заявили о похищении дочери, но позже она сама вернулась домой, так как смогла сбежать. После этого мужчин объявили в розыск, но нашли только троих.

Ранее в Египте россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника и грабителя.