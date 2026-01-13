Размер шрифта
Захарова назвала «гомункулом» создаваемую систему безопасности ЕС

Захарова: ЕС и Британия хотят создать враждебную РФ «систему безопасности» в Европе
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Европейский союз и Великобритания хотят создать открыто враждебную России «систему безопасности» в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Брюссель (ЕС и НАТО), Лондон и другие страны разрушают существующую систему региональной безопасности в Европе, чтобы изменить баланс сил в свою пользу», — сказала она.

По словам Захаровой, создаваемая система безопасности враждебна по отношению к России. Она назвала эту систему «гомункулом».

Она также заявила, что западные страны ведут полномасштабную гибридную войну с Россией с целью сохранить за собой мировое господство.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу необходимо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Ранее Захарова заявила, что британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления.

