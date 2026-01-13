Светлану Лободу могут признать террористкой и экстремисткой

Украинскую певицу Светлану Лободу призвали признать террористкой и экстремисткой после частного корпоратива на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, с таким требованием обратились в Генпрокуратуру России общественники. Они попросили проверить Лободу на экстремизм и терроризм, а также поддержку ВСУ. Также активисты попросили обратить внимание на гендиректора угольной компании «Разрез Южный» Елены Дробиной, на которой, как утверждается, выступила певица.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что Светлана Лобода могла получить около 15 млн рублей за выступление для российской бизнесвумен на Пхукете. По его словам, это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее.

Певица Виктория Цыганова назвала выступление Светланы Лободы для российской бизнесвумен «шабашем на Пхукете» и «кромешным ужасом». Она понадеялась, что данную информацию проверят компетентные органы власти.

До начала специальной военной операции на Украине Лобода активно выступала в России, но весной 2022-го певица поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов на полмиллиона рублей снизил гонорар за корпоративы.