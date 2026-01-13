Захарова рассказала о гибридной войне Запада с Россией

Захарова: Запад ведет гибридную войну против России за мировое господство

Западные страны ведут полномасштабную гибридную войну с Россией с целью сохранить за собой мировое господство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России <...> Конечная цель этой войны — сохранить глобальное господство Запада любой ценой», — заявила она по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network).

По словам дипломата, конфликт на территории Украины выступает в роли активного поля боя в рамках этого противостояния.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу необходимо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Ранее Захарова назвала глобальным итогом года возвращение памяти о Второй мировой войне.