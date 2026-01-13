Стало известно о почти полном блэкауте Киева

На Украине сообщили о почти полном блэкауте Киева

В украинской столице Киеве наблюдается почти полный блэкаут. Об этом пишут местные Telegram-каналы, отслеживающие ситуацию с электричеством.

По их информации, у всех подгрупп в данный момент света либо нет, либо он отсутствует частично.

Ночью 9 января в Киеве произошло несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Позже Кличко призвал жителей покинуть город, если есть такая возможность, так как половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — в настоящее время остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.