«Пустил пыль в глаза»: «Зенит» обвинили в провале из-за трансфера бразильца Жерсона

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» заявил, что реальная стоимость продажи бразильца Жерсона из петербургского «Зенита» в «Крузейро» из Бразилии составляет €10 млн, а не заявленные €30 млн (где €3 млн это бонусы).

«Но на бумаге – если мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом. <...> Сейчас это просто провал. «Зенит» пошел по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за €27 млн. У «Крузейро» таких денег нет», — заявил он.

Официально об ходе Жерсона из «Зенита» было объявлено 10 января.

Сообщалось, что сумма трансфера составила €30 млн с учетом возможных бонусов. Клубы договорились о трансфере игрока за €27 млн + €3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии. Футболист согласовал с клубом контракт до 2029 года, его главной мотивацией при переходе стало желание попасть в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал семь голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

