Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Пензой

Представитель прокуратуры Бессоновского района Пензенской области сообщила о начале проверки по факту ДТП на трассе М-5 «Урал», передает РИА «Новости».

«Прокуратура Бессоновского района организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации дорожного движения и соблюдения требований ПДД», — рассказала представитель регионального надзорного ведомства.

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По словам источника в экстренных службах региона, в результате ДТП с тремя автомобилями Nissan, Mazda и Kia в Пензенской области погибли два водителя и пострадали от восьми до десяти человек, среди которых — подросток 2001 года рождения.

Ранее сообщалось, что при столкновении восьми автомобилей под Пензой погибли трое чиновников и библиотекарь.