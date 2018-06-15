Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

По данным Росстата, с 5 по 9 июня произошло резкое замедление роста цен на топливо, следует из опубликованного доклада Федеральной службы государственной статистики.

По информации Росстата, за указанный период стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 0,1%. В предыдущий отчетный период, с 29 мая по 4 июня, цены на топливо выросли на 1,4%.

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Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что в ведомстве не нашли причин для нового снижения акцизов на нефтепродукты.

Также ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о сделанных выводах из ситуации с ростом цен на бензин на территории России.