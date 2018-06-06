В Смоленске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек

В Смоленске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, легковой автомобиль в результате столкновение с автомашиной Audi выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, которые «ожидали разрешающий сигнал светофора».

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Как отмечается, в результате ДТП пострадали две женщины и трех летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения автомобиля с остановкой общественного транспорта пострадали два человека.