В Смоленске автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек
В Смоленске в результате ДТП легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
По данным ведомства, легковой автомобиль в результате столкновение с автомашиной Audi выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, которые «ожидали разрешающий сигнал светофора».
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Как отмечается, в результате ДТП пострадали две женщины и трех летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения автомобиля с остановкой общественного транспорта пострадали два человека.