Путин показал наследному принцу Абу-Даби лимузин проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин продемонстрировал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой лимузин проекта «Кортеж». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, после официальной части, переговоров и подписания совместных документов Путин продемонстрировал наследному принцу свой лимузин.

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Как отмечается, Мухаммед Аль Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сидение лимузина.

Ранее в сети появилось видео, на котором заснят выезд из Кремля колонны автомобилей проекта «Кортеж».

Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе. Ожидается, что эти машины появятся в открытой продаже в 2019 году под брендом Aurus.