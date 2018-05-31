Московский депутат открестился от использования машины МЧС как такси

Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов опроверг сообщения о том, что он использует машину МЧС со спецсигналом в личных целях, передает РИА «Новости».

Герасимов пояснил, что ездит на Audi A6. По его словам, за 15 лет, что он работает депутатом, ему несколько раз меняли машину.

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«Ни в коем случае для личных целей и передвижений я таким транспортом не пользуюсь. У меня нет личного транспорта МЧС», — заявил Герасимов.

Его заместитель в совете общественной организации при комиссии Лев Ланцман в интервью «Говорит Москва» заявил, что действительно несколько раз приезжал на автомобиле Toyota Land Cruiser с наклейками МЧС в «Ленком» по делам, связанным с оперативными мероприятиями «Спецгорспаса». При этом он заверил, что никогда не использовал спецсигнал. Также он заявил, что указанная машина негосударственная и отношения непосредственно к МЧС не имеет.