Нефтяники пообещали Козаку удерживать цены на бензин

Представители крупнейших нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком пообещали удерживать цены на топливо. Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус, передает РИА «Новости».

Встреча прошла в среду, 30 мая.

«Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо», — сказал Джус.

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По его словам, в правительстве рассчитывают, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке.

Ранее в ФАС назвали причину роста цены на бензин.