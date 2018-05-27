В Москве в аварии со стоящим грузовиком погиб человек

В столичном районе Новогиреево погиб водитель легкового автомобиля в результате столкновения с припаркованным грузовиком, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МВД по городу.

«Водитель 1936 года рождения, управляя своим автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной у края проезжей части автомашиной MAN с полуприцепом», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным МВД, инцидент произошел по адресу ул. Кусковская, д.16. Отмечается, что водитель автомобиля погиб на месте. В данный момент производится проверка.

Ранее сообщалось, что в опрокинувшемся грузовике в Клину погиб человек.