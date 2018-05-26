В Бразилии из-за забастовки дальнобойщиков отменили более 100 авиарейсов

В Бразилии из-за забастовки дальнобойщиков было задержано и отменено более 115 авиарейсов, сообщает El Globo.

Причиной нарушения работы аэропортов стал дефицит авиационного керосина, который образовался после начала забастовки. Шоферы заблокировали своими фурами движение по нескольким важным магистралям.

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Отмечается, что дальнобойщики протестуют против роста тарифов на дизельное топливо.

В некоторых районах штата Амазонас было объявлено чрезвычайное положение из-за нехватки топлива, наблюдаются перебои с поставкой продуктов питания, закрыты школы.

Некоторые поставки важных товаров осуществляются в города на грузовиках под конвоем военной полиции.