Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
Как сообщил источник в экстренных службах Воронежской области, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, которое произошло на автодороге в Новоусманском районе, погибли четыре человека — трое взрослых и один ребенок, передает РИА «Новости».
«На 22-м километре автодороги Воронеж-Нововоронеж столкнулись легковушка и грузовик. Погибли четыре человека, в том числе ребенок», — сказал источник.
По его словам, в результате столкновения двух автомобилей пострадал также еще один человек. Он был доставлен в ближайшую больницу в состоянии средней тяжести. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В марте сообщалось о столкновении автобуса с грузовиком под Воронежем.