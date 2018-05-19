Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем

Как сообщил источник в экстренных службах Воронежской области, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, которое произошло на автодороге в Новоусманском районе, погибли четыре человека — трое взрослых и один ребенок, передает РИА «Новости».

«На 22-м километре автодороги Воронеж-Нововоронеж столкнулись легковушка и грузовик. Погибли четыре человека, в том числе ребенок», — сказал источник.

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По его словам, в результате столкновения двух автомобилей пострадал также еще один человек. Он был доставлен в ближайшую больницу в состоянии средней тяжести. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В марте сообщалось о столкновении автобуса с грузовиком под Воронежем.