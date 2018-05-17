В Крыму отреагировали на слова депутата Рады о переходе Крымского моста Украине

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Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал комментарий по поводу заявления депутата украинского парламента Антона Геращенко о возвращении моста через Керченский пролив украинской стороне. Об этом сообщает RT.

По словам Гемпеля, такие заявления рассчитаны на украинских националистов и нужны властям, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем в стране, а также усилить международную напряженность по отношению к России.

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«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа», — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что другая страна не может на него претендовать.

Ранее в Совфеде прокомментировали намерение Киева выставить России счет за Крымский мост.