В Крыму отреагировали на слова депутата Рады о переходе Крымского моста Украине
Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал комментарий по поводу заявления депутата украинского парламента Антона Геращенко о возвращении моста через Керченский пролив украинской стороне. Об этом сообщает RT.
По словам Гемпеля, такие заявления рассчитаны на украинских националистов и нужны властям, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем в стране, а также усилить международную напряженность по отношению к России.
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«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа», — подчеркнул Гемпель.
Он добавил, что другая страна не может на него претендовать.
Ранее в Совфеде прокомментировали намерение Киева выставить России счет за Крымский мост.