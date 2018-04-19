Появились фото первого концепта большого внедорожника Lada

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В распоряжении «Газеты.Ru» оказались фотографии неофициального концепта первого большого внедорожника «АвтоВАЗа».

Изображения предоставил создатель новинки — российский дизайнер Александр Шторм. Автомобиль с рабочим названием Lada XXL, если бы его действительно разрабатывали в Тольятти, мог бы возглавить линейку повышенной проходимости и встать в модельном ряду над Lada Vesta SW Cross, Lada XRAY и Lada 4x4.

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Отечественным соперником машины такого класса на российском рынке мог бы быть только УАЗ «Патриот». Иностранных конкурентов больше — Kia Sorento и Hyundai Grand Santa Fe, Volkswagen Touareg и Teramont, BMW X5 и Mercedes-Benz G-класса, Toyota Land Cruiser и ряд других.

Созданный концепт обладает чертами X-дизайна Lada последних лет и больше всего похож на универсал Vesta SW Cross. Интересно, что предыдущим известным творением дизайнера была машина совсем другой марки — осенью появились кадры концепта «Волга-2020», хотя на самом Горьковском заводе после неудачи с «Сайбером» об имени легендарной советской «Волги» пока стараются не вспоминать.

Как мог бы выглядеть первый большой внедорожник от «АвтоВАЗа», можно посмотреть в фотогалерее «Газеты.Ru».