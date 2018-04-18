В ФСО прокомментировали сообщения о выставленном на продажу автомобиле Путина

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В центре по связям с общественностью ФСО России опровергли информацию о том, что выставленный на продажу автомобиль Mercedes-Benz использовался для перевозки главы государства Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Данная машина была сняла с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства», — сказали в ФСО.

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Ранее на портале Auto.ru было размещено объявление по продаже бронированного автомобиля Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска, которым якобы пользовался президент России Владимир Путин.

Также ранее стало известно, что после инаугурации Путин станет пользоваться новым лимузином проекта «Кортеж».