В Эквадоре 12 человек погибли в «повороте смерти»

На западе Эквадора в результате переворота автобуса погибли 12 человек, еще 25 получили ранения разной степени тяжести, передает El Comercio со ссылкой на комиссию по делам транспорта.

Сообщается, что авария произошла в провинции Манаби. По данным El Comercio 22 человека в данный момент находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.

Также отмечается, что участок дороги, на котором произошла автокатастрофа, называют «поворотом смерти».