СМИ: мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам

В Москве задержан мужчина, который пытался поджечь автомобили у здания Совета Федерации, но в итоге поджег себя. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обстоятельства инцидента удалось восстановить после просмотра записей с камер видеонаблюдения и опроса очевидцев.

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«На тротуаре остановился мужчина, который открыл сумку и начал доставать оттуда бутылки. Как выяснилось, бутылки — с пока не установленной зажигательной смесью. Первую бутылку он швырнул в стоящие на парковке автомобили. Бутылка разбилась на проезжей части, ее содержимое загорелось», — сказал источник.

Однако, как сообщается, вторая бутылка, брошенная мужчиной, в итоге отскочила и разбилась у ног злоумышленника. Горючая жидкость обрызгала брюки мужчины, после чего вспыхнула.

«На помощь подоспели случайные свидетели, они повалили горящего мужчину и сумели сбить пламя. Через несколько секунд на месте была охрана Совета Федерации, поджигателя скрутили», — добавил источник.

Мужчина задержан. Он получил ожоги, но его жизни ничто не угрожает. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психиатрии, пишет издание.