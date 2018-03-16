В Кельне из-за столкновения двух трамваев пострадали более 40 человек

В центре немецкого города Кельна в результате ДТП с участием двух трамваев пострадали более 40 человек, пишет Die Welt.

Отмечается, что инцидент произошел 15 марта около 20.00 (22.00 мск). Два трамвая столкнулись около остановки. Водитель, ответственный за ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

По данным издания, большинство пострадавших отделались ушибами, только один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Ульяновске в результате ДТП, в которое попал трамвай, пострадали семь человек.