Путин покаялся за то, что в 70-е лихачил на мамином «Запорожце»

Президент России Владимир Путин признался, что лихачил за рулем «Запорожца», который в 1972 году случайно выиграла в лотерее его мама. «Такое бывало, не буду скрывать. И я сожалею об этом. И прошу никогда никого не делать этого», — поделился воспоминаниями Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

«Мама работала нянечкой в больнице на Васильевском острове. В буфете вместо сдачи ей дали, по-моему, пару лотерейных билетов или один. Стоил он тридцать копеек. Она сначала его забыла его», — вспоминает президент.

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Путин рассказал, что когда его семья узнала, что билет выигрышный, то на семейном совете обсуждали возможность его продажи, чтобы на полученные деньги улучшить непростые жилищные условия.

«Очень хорошо помню семейный совет — «совет в Филях», — рассказал Путин. — Мама с папой за столом сидели и думали, что с этим билетом делать. И вдруг мама говорит: возьмем машину, пусть сынок ездит на машине. Понимаете, что это значило для моих родителей?».

В процессе эксплуатации оказалось, что «Запорожец» сильно шумел из-за сломанного глушителя. При этом, по словам Путина, правил дорожного движения он с друзьями старался не нарушать, зато нередко они с друзьями пели песни, катаясь по ночному городу.

Ранее Путин рассказал, как хотел таксовать в Петербурге.