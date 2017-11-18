В ДТП с микроавтобусом в Коми пострадали семь человек

В результате столкновения микроавтобуса с «Нивой» в Коми пострадали семь человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.

«По имеющимся данным, около 16:00 в субботу на 4-м км дороги Ухта - Дальний в Ухтинском районе 66-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Газель»...В результате ДТП водитель «Нивы» и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних (две девочки 2007 и 2008 года рождения и мальчик 2005 года рождения), получили ушибы, им оказана медицинская помощь, — сказали в СК.

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По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом и лесовозом в Коми погибли четыре человека.