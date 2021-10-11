Forbes: эстонские ракеты «Голубое копье» угрожают России

Эстонская армия закупает крылатые противокорабельные ракеты «Голубое копье», дальность которых достигает 200 миль. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Голубое копье» — первая противокорабельная ракета в арсенале Эстонии, она может вызвать «очень и очень большие проблемы со стороны России», отмечает журнал.

«Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на десятилетия вперед. Эстонский флот сможет внести значительный вклад как в национальную, так и в региональную и коллективную оборону», — заявил командующий ВМФ страны Юри Саска.

Ранее бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны, посоветовав «не злить русского медведя».