В США обеспокоены из-за российских учений «Запад-2021»

В Исследовательской службе конгресса США подготовили отчет о российских военных учениях, в котором утверждается, что американские парламентарии выразили обеспокоенность из-за маневров России, в том числе прошедших в сентябре учений «Запад-2021». Об этом сообщает RT.

В публикации отмечается, что некоторые из конгрессменов выразили опасения, что учения могут свидетельствовать об агрессии России по отношению к союзным государствам в регионе.

В Исследовательской службе конгресса США обеспокоены тем, что Москва якобы маскирует «подготовку к потенциальным и фактическим вторжениям» под различными учениями, а также наращивает силы.

В документе говорится, что официальные лица США предполагают, что Россия якобы может «готовить вторжение» на Украину.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий российско-белорусских учений «Запад — 2021» на полигон Мулино из принципа взаимности.

Совместные с Белоруссией учения прошли с 10 по 15 сентября. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.