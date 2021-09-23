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Подводный атомоход «Генералиссимус Суворов» испытают в море

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2022 году на испытания в море выйдет второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Генералиссимус Суворов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимира Королева.

По его словам, кораблю предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ.

Как рассказал Королев, в настоящее время судно готовят к спуску на воду. Дата будет назначена до конца нынешнего года.

«Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера», — продолжил замглавы ОСК.

Он добавил, что темп работ достаточно высок, они идут по графику.

Ранее сообщалось, что компания «Росатом» ожидает закладки еще двух атомных ледоколов «Арктика» в 2022 году. Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика» являются новой серией российских атомоходов, головной корабль проекта был спущен на воду в 2016 году. Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику.

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